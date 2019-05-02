كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. اشتباكات متظاهري "السترات الصفراء" والأمن الفرنسي في عيد العمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت كاميرا قناة الغد الاشتباكات التي وقعت بين بعض متظاهري السترات الصفراء والأمن الفرنسي في العاصمة باريس خلال مسيرات بمناسبة عيد العمال، وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين.

حيث كانت نقابات عمالية دعت لتظاهرات في فرنسا اليوم بمناسبة عيد العمال انضم اليها متظاهرو السترات الصفراء للاحتجاج على سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب ما ذكره مراسل قناة الغد بباريس أحمد كيلاني.

وأوضح الكيلاني أن فيليب مارتينيز، الأمين العام للكونفدرالية العامة للعمل الغى مؤتمرًا صحفًيا كان يعقده كل عام وحاول مغادرة المكان لكن المتظاهرين حاوطوه، لافتًا إلى أن الكونفدرالية العامة للعمل أصدرت بيانًا قالت فيه أن القمع الغير مسبوق الذي شهده الشارع الفرنسي اليوم من قبل الشرطة الفرنسية كان سببه اندساس عناصر مُخربة وسط متظاهري السترات الصفراء.