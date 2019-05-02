كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسيرة حاشدة بموريتانيا ضد الرق (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم ميثاق الحراطين بموريتانيا مسيرة بمناسبة الذكري السادسة لميلاد الميثاق، وذلك عصر الأاثنين الماضي.

المسيرة المنظمة تحت عنوان ” حل قضية الحراطين أساس التعايش السلمي” انطلقت من دوار الاتحادية حتى ساحة الاستقلال بسوكوجيم حيث رفع المشاركون شعارات رافضة للتهميش ومطالبة بالمساواة.

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وشهدت هذه المسيرة مشاركة واسعة من الأحزاب السياسية حيث حضر ممثلون عن عدة أحزاب كما شارك في المسيرة خالد ولد مولاي ادريس مدير حملة شباب المرشح سيد محمد ولد بوبكر .

واختتمت المسيرة بكلمة للمنسق الجهوي للميثاق الاستاذ المعلوم ولد اوبك عند منصة الوصول .

وقد أكد ولد اوبك على ضرورة انصاف الحراطين الذين هم أكبر المتضررين من التهميش والاقصاء، موضحا أن أكبر نسبة في التسيب المدرسي والمساجين هم الحراطين.