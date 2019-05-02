كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الانتقالي السوداني يعد بحل المشكلات مع الجنوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وعد نائب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، بالعمل على حل كافة المشكلات بين دولتي السودان وجنوب السودان، خاصة ما تعلق منها بالنفط والمعابر.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية، اليوم الأربعاء، عن دقلو، تأكيده خلال لقائه مبعوث دولة جنوب السودان وزير النفط فالدرإزيكل، وسفيرها بالخرطوم ميان دوت اليوم قوله، إن "الدولتين هما شعب واحد، وشدد على متانة العلاقة الطيبة التي تربطهما، منادياً بالعمل على تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين، ووعد نائب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي بحل كافة المشكلات الخاصة بالنفط والمعابر في أقرب وقت ممكن".

ومن جهته، قال سفير دولة الجنوب بالخرطوم ميان دوت، في تصريحات صحفية، عقب اللقاء، إن "وزير النفط جاء إلى السودان مبعوثاً من حكومة الجنوب للقاء قادة المجلس العسكري الانتقالي، حيث التقى نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو، حيث دارت المناقشات بين الجانبين حول العديد من القضايا التي تهم البلدين".

وأشار السفير ميان دوت، إلى أن مبعوث بلاده ركز على مشكلات النفط وفتح المعابر بين البلدين، وقال إن "نائب رئيس المجلس العسكري تجاوب معهما بصورة طيبة ووعد بتوجيه الجهات المختصة لحل مشكلة النفط بصورة عاجلة".