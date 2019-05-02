كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفارة العمانية في لندن تشهد حدثا هو الأول من نوعه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت سفارة سلطنة عمان في العاصمة الإنجليزية لندن، حدثا هو الأول من نوعه، بحضور الشيخ عبد العزيز بن عبدالله الهنائي سفير السلطنة المعتمد لدى المملكة المتحدة.

واستضافت سفارة السلطنة اللقاء الأول لمجلس السفراء العرب وسفراء المجموعة الإفريقية المعتمدين لدى المملكة المتحدة. وحضر اللقاء خالد الدويسان سفير دولة الكويت عميد السلك الدبلوماسي العربي والدولي في المملكة وعمرو أبا، سفير الجزائر عميد رؤساء بعثات الاتحاد الأفريقي.

وجاء اللقاء بمبادرة من مجلس السفراء العرب ومكتب جامعة الدول العربية في بريطانيا وسفراء الاتحاد الأفريقي المعتمدين لدى المملكة المتحدة بهدف تعزيز الصداقة العربية الإفريقية والبحث في آفاق التعاون بين الكتلتين، وفقا لصحيفة "أثير" العمانية.

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وقال الشيخ عبد العزيز الهنائي في كلمة له إن استضافة سفارة السلطنة لهذا اللقاء وهو الأول من نوعه هو دليل على عمق الروابط التاريخية بين السلطنة والقارة الإفريقية وعلى عمق العلاقات العربية الإفريقية بشكل عام لأن الجزء الأكبر من العالم العربي يقع في القارة الإفريقية التي تضم سبع دول عربية.

وأوضح أن إقامة هذا اللقاء في سفارة السلطنة يعد تقديرًا لعمق الروابط العُمانية الإفريقية والعلاقات العربية الإفريقية، متطرقا إلى العلاقات التاريخية التي ربطت بين السلطنة وإفريقيا على امتداد التاريخ.

من جهته أشاد الدكتور حسام زملط سفير فلسطين في المملكة المتحدة في كلمة له بدعم السلطنة الدائم للقضية الفلسطينية، وأكد متانة العلاقات بين الشعبين الشقيقين العُماني والفلسطيني، مشيدًا بمواقف القارة الإفريقية الداعمة للقضية الفلسطينية العادلة.