كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعيين الجنرال الأمريكى تود والترز قائدًا أعلى لقوات أوروبا الموحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الولايات المتحدة تعيين الجنرال تود والترز، قائدًا أعلى لقوات أوروبا الموحدة وقائدًا للقوات الأمريكية في أوروبا.

وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته الليلة الأربعاء باللغة الإنجليزية، أن احتفالًا بهذه المناسبة سيقام غدًا الخميس في ألمانيا، علاوة على احتفال آخر في بلجيكا الجمعة القادم لتنصيب والترز.

يذكر أن والترز، هو طيار مقاتل تولى مؤخرًا قيادة القوات الجوية الأمريكية في أوروبا، كما تولى أيضًا منصب قائد القوات الجوية الموحدة لأوروبا.