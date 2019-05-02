بوليف: الحكومة تسعى جاهدة إلى تلبية مطالب العمال -فيديو

فيديو: يونس الميموني
كشف نجيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، اليوم الأربعاء، خلال مشاركته في مسيرة فاتح ماي بطنجة، أن السنة الجارية، شهدت تفعيل عدد من الالتزامات الحكومية، المتمثلة في زيادة عامة في أجور موظفي الدولة والقطاع الخاص.
وصرح بوليف لموقع “اليوم 24″، أن العيد العمالي لهذه السنة، له طعم خاص، باعتبار أن مختلف الفاعلين في القطاعات الانتاجية يشعرون بالتميز، بفضل “الاتفاق الثلاثي الأطراف” بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات الأكثر تمثيلية.
وأضاف الوزير، أن حزبه الذي يقود الحكومة، مقتنع بالنتائج التي حققها، على مستوى الحوار الاجتماعي، مع مختلف الفرقاء السياسيين والاجتماعيين.
وأشار بوليف إلى أن “الحوار سيبقى مفتوحا مع الجميع وما لم نستطع تحقيقه اليوم سيتم التفاوض عليه على أساس تحقيقه لاحقا”.
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