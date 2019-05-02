القضاء الإداري يلغي قرار إقالة مستشار من رئاسة لجنة بجماعة مولاي يعقوب

في قرار قضائي جديد، قررت المحكمة الإدارية بفاس إلغاء قرار إقالة مستشار جماعي بجماعة مولاي يعقوب، كان قد أقيل من مهتمه رئيسا للجنة المرافق العمومية في شهر مارس الماضي.

الحكم القضائي الصادر، أمس الثلاثاء، في حق المستشار عن حزب العدالة والتنمية يوسف بابا، قوبل بترحيب كبير واعتبر على أنه انتصار للقانون الذي ينص على رئاسة المعارضة في المجالس الجماعية لإحدى اجان المجلس.

وفي تصريح لـ”اليوم 24″ اليوم الأربعاء، قال يوسف بابا “الحكم القضائي لم ينصفني كشخص ولكن أنصف المعارضة في مجلس جماعة مولاي يعقوب”.

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واعتبر بابا أن قرار إدارية فاس بخصوص إقالته، رسالة لرؤساء الجماعات المحلية الذين يتعاملون بشطط إداري وخطوة عملية من أجل إعمال القانون في الحياة السياسية.

يشار إلى أن مجلس جماعة مولاي يعقوب يرأسه محمد العيدي عن حزب الاستقلال، فيما يتكون المجلس من 15 مستشارا، عشرة منهم من حزب الاستقلال المسير، وخمسة من حزب العدالة والتنمية المعارض في المجلس.