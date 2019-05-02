مؤسس فايسبوك يخترع “صندوق النوم” لمساعدة زوجته على النوم بشكل مريح-صورة

اخترع مؤسس فيسيوك، مارك زوكربورغ ، مؤخرا، صندوقا أسماه “صندوق النوم”، يهدف إلى مساعدة زوجته على النوم بشكل مريح من دون الحاجة للاستيقاظ للتأكد من الوقت.

ويعتمد صندوق زوكربورغ على إطلاق ضوء خفيف بين الساعة السادسة والسابعة صباحا، ليبين أن وقت الاستيقاظ حان، ما يتيح لزوجة مؤسس فايسبوك مواصلة النوم إذا استيقظت ولم تر الضوء في الصندوق.

ونشر زوكربورغ على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام صورة لاختراعه، وعلق عليها: “لقد نجح هذا حتى الآن بشكل أفضل مما كنت أتوقع”.

ولزوكربورغ طفلتين، وقد أبرز أنهما تستقيظان بين السادسة والسابعة صباحا، ما يتسبب بقلق لدى زوجته الصينية الأصل بريسلا تشان، إذ تضطر إلى الإطلاع على الهاتف للتعرف على الوقت أو النظر إلى الساعة، وهو ما يجعلها تواجه صعوبة في العودة للنوم من جديد.