انت الان تتابع انقلاب فنزويلا.. أمريكا تتدخل وانقسام في الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لليوم الثاني على التوالي، تستعد فنزويلا لمظاهرات اليوم الأربعاء، بعد أن دعا الرئيس نيكولاس مادورو، وزعيم المعارضة خوان جوايدو إلى احتجاجات جماهيرية.

بعد يوم من إصابة العشرات بجروح في اشتباكات في جميع أنحاء البلاد، أمس الثلاثاء، تنتظر فنزويلا موجة جديدة من المظاهرات، اليوم الأربعاء، بعد دعوة الرئيس نيكولاس مادورو، وزعيم المعارضة خوان جوايدو، مؤيديهم للخروج في مظاهرات في جميع أنحاء البلاد، وكانت دعوة جوايدو، أمس الثلاثاء، للجيش لإقالة مادورو من السلطة قد أدت إلى تصعيد الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعاني منها فنزويلا منذ فترة طويلة إلى مستوى جديد، في الوقت الذي بدأت فيه بقية دول العالم في الانحياز إلى أحد الأطراف بشكل واضح.

وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إلى أن جوايدو حث الجيش، الذي مازال يدعم مادورو، على الانضمام إلى المرحلة الأخيرة من "العملية ليبرتي" للإطاحة بالحكومة. وفي الوقت الذي اشتبك فيه الآلاف من مؤيديه مع قوات الأمن، لم يبدُ أن هناك استجابة واسعة النطاق من جانب الجيش لدعوة جوايدو. وأسفرت الاشتباكات عن

وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إلى أن جوايدو حث الجيش، الذي مازال يدعم مادورو، على الانضمام إلى المرحلة الأخيرة من "العملية ليبرتي" للإطاحة بالحكومة.

وفي الوقت الذي اشتبك فيه الآلاف من مؤيديه مع قوات الأمن، لم يبدُ أن هناك استجابة واسعة النطاق من جانب الجيش لدعوة جوايدو.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل شاب، وإصابة عشرات آخرين بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية في جميع أنحاء البلاد يوم الثلاثاء، وفقا للمرصد الفنزويلي للنزاعات الاجتماعية.

وفي الوقت نفسه دهست سيارة مصفحة مجموعة من أنصار جوايدو، وقال شهود عيان إن مجموعة من الرجال الملثمين تابعين لعصابة "كوليكتيفوز" الموالية للحكومة، أطلقوا ذخيرة حية على حشد من المحتجين، فيما قال وزير الدفاع إن عقيدًا مواليًا لمادورو أصيب برصاصة في الرقبة، دون أن يوضح مدى إصابته.

ووفقًا لمنظمة "فورو بينال" المتخصصة في تعقب الاعتقالات السياسية، تم اعتقال 119 شخصا على الأقل يوم الثلاثاء في جميع أنحاء البلاد.

وفي السياق نفسه، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كوبا بالقيام بعمليات عسكرية في البلاد للتسبب في "الموت والدمار بفنزويلا"، وأضاف أنه إذا لم تتوقف هذه الأنشطة على الفور، ستفرض إدارته "حصار كامل، إلى جانب أقصى العقوبات، على كوبا".

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو إن روسيا أقنعت مادورو بعدم الفرار من البلاد على متن طائرة تنتظره في المطار، وهو تصريح وصفته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأنه أخبار مزيفة.

وكان جوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا في يناير الماضي، قد قام بمقامرة كبيرة يوم الثلاثاء عن طريق حث القوات المسلحة على التمرد.

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وتابعها مساء الثلاثاء بدعوة إلى "أكبر مسيرة" في تاريخ البلاد في يوم العمال، وهو اليوم الذي دائما ما كان يشهد خروج مظاهرات داعمة للحكومة الاشتراكية.

ومن جانبه رفض مادورو، في خطاب متلفز ما وصفه بالانقلاب "الأحمق" و"الفاشل" الذي تحرض عليه الولايات المتحدة، ووعد بـ"مسيرة كبيرة قوية تضم الملايين من الطبقة العاملة"، وأضاف أننا "واجهنا أنواعًا مختلفة من العدوان ومحاولات الانقلاب لم يسبق لها مثيل في تاريخنا".

وبدأت أحداث الثلاثاء الدرامية بظهور جوايدو بشكل مفاجئ في قاعدة عسكرية في شرق كاراكاس، حيث انضم إليه زميله السياسي المعارض ليوبولدو لوبيز، وهم محاطون بفرقة صغيرة من الرجال المسلحين يرتدون الزي العسكري وشارات زرقاء لإظهار دعمهم.

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وأكد جوايدو أن العديد من القادة العسكريين يدعمونه، وأنه سيصدر قريبا قائمة بأسمائهم، قائلا: "يدعمنا العديد من أفراد الجيش، بداية من الجنرالات، وصولا لصغار الضباط".

وصرح بومبيو لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، بأن عددًا من "كبار القادة" الموالين لمادورو، أخبروا المسؤولين الأمريكيين بأنهم مستعدون للانشقاق.

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ومن جانبه قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، إن هناك مسؤولين كانوا يجرون محادثات سرية مع جوايدو، بما في ذلك وزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز، وفي محاولة واضحة لتقسيم حكومة مادورو، دعا بولتون، بادرينو وآخرين إلى الحفاظ على "التزامهم" بالمساعدة في الإطاحة بالرئيس.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، ظهر بادرينو على شاشة التليفزيون، مرتديًا ملابس القتال، وندد بالاحتجاجات وهو يقف أسفل صورة ضخمة لمادورو.

وفي السياق نفسه، أشار مادورو في خطاب متلفز إلى حدوث تشققات في دائرته الداخلية، حيث أعلن عن تعيين بديل للجنرال مانويل ريكاردو كريستوفر فيجيرا، رئيس شرطة المخابرات السرية.

ففي وقت سابق من اليوم، نشر فيجيرا خطابا، أكد مسؤول أمريكي صحته، أعرب فيه فيجيرا، الذي تتواجد زوجته في الولايات المتحدة الآن، عن أسفه للوضع الذي تمر به فنزويلا، مضيفا أنه "سيكون من غير المسؤول إلقاء اللوم على أمريكا فقط" في هذا الصدد.

ومن جانبها عرضت وزارة الخزانة الأمريكية، "تخفيف العقوبات" على المسؤولين التابعين لمادورو في حال انشقاقهم عنه، ودعموا جوايدو.

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وفي الوقت نفسه أدانت بوليفيا وكوبا، اللتان تساند حكومتهما اليسارية نظام مادورو، ما أسموه الانقلاب، كما أظهرت كل من روسيا والصين دعمهما لمادورو.

حيث وصف شانون أونيل الخبير الفنزويلي في مجلس العلاقات الخارجية، الانتفاضة بأنها خطوة تنطوي على مخاطر كبيرة، وقال "إذا فشل جوايدو ولوبيز في تقسيم الجيش وحشد كبار المسؤولين لقضيتهم، فإن السؤال الكبير هو ما الذي يحدث لهم شخصيًا ولأهداف المعارضة"، مضيفا أنه "قد ينتهي بهم المطاف في السجن أو ما هو أسوأ".

وقال لوبيز، وهو أحد وجوه المعارضة في فنزويلا منذ فترة طويلة، إنه هرب من الإقامة الجبرية بمساعدة الحراس، ويعد ظهوره مع جوايدو، يوم الثلاثاء، يدل على الدخول في تحدٍّ مع السلطات الحكومية.

وأكدت الحكومة الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن لوبيز، برفقة زوجته وابنته، لجأ إلى سفارتها في كاراكاس.

ومن جانبه منح الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، حق اللجوء السياسي إلى 25 من أفراد الجيش الفنزويلي، وفقًا لتقرير نُشر في مجلة "فولها دي ساو باولو" البرازيلية.