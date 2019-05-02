حميميم: المسلحون حاولوا مهاجمة القوات الروسية والسورية في اللاذقية

أعلنمركز المصالحة الروسي في سوريا أن المسلحين منذ بداية شهر نيسان، حاولوا استهداف قاعدة حميميم الروسية الجوية ومواقع للقوات السورية في اللاذقية، باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ.
وأوضح رئيس مركز المصالحة الروسي اللواء فيكتور كوبتشيشين، أن المسلحين حاولوا 12 مرة تنفيذ هذه الهجمات، لكن تم صدها جميعا بنجاح.
ووفقا له، فإن 8 هجمات من أصل 12 هجوما باستخدام الطائرات من دون طيار، "وجميعها صدت، ولا يوجد أي ضرر لمنشآت القاعدة. وتم تدمير 12 طائرة مسيرة".
وأشار إلى أن منطقة إطلاق هذه الطائرات تم تحديدها، موضحا أن استهداف قاعدة حميميم نفذ من منطقة قلعة المضيق والباب.
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