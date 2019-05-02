الأمم المتحدة تضيف مسعود أزهر مؤسس جماعة "جيش محمد" إلى قائمتها للإرهاب

أضافت ​الأمم المتحدة​ اسم ​مسعود أزهر​، زعيم جماعة "​جيش محمد​" التي تتخذ من ​باكستان​ مقراً لها، إلى قائمتها الخاصة بالإرهابيين العالميين بعد رفع الصين اعتراضها على هذه الخطوة.

وأعلنت "لجنة العقوبات بشأن تنظيمي الدولة الاسلامية والقاعدة" التابعة للأمم المتحدة في بيان تصنيف أزهر إرهابياً بسبب ارتباطاته بتنظيم "القاعدة".

وكان "جيش محمد" أعلن مسؤوليته عن هجوم في كشمير في 14 شباط أدّى الى مقتل 40 جندياً هندياً وأشعل فتيل التوتر بين الهند وباكستان.

وسبق للصين أن منعت ثلاث محاولات سابقة في لجنة العقوبات لإدراج أزهر على القائمة السوداء، وسجّلت اعتراضا تقنياً على طلب رابع قدّمته بريطانيا وفرنسا والولايات المتّحدة في آذار.