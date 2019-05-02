نتانياهو لإيران: سننتصر عليكم ولن نقدم رقبتنا للذبح

أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ أنه "ينضم إلى الخطر المتمثل بكراهية ​اليهود​ في الغرب خطر أكبر يأتي من الشرق. ​إيران​ تطلق ليل ونهار تهديدات بتدميرنا، لا نتجاهل تلك التهديدات ولكنها لا تردعنا".

وفي كلمة له خلال ذكرى "الهولوكوست" التي أقيمت في مقر مؤسسة "ياد فاشيم"، أوضح نتانياهو أن "سياستنا واضحة حيال إيران: على الصعيد العسكري، نصد بحزم المحاولات الإيرانية للتموضع عسكريا قرب حدودنا. وعلى الصعيد الدبلوماسي، نمارس الضغط ثم الضغط ثم الضغط. وإزاء التهديدات بتدميرها، ​إسرائيل​ لن تقدم رقبتها للذبح".

وأشار إلى أنه "خلافا لما كان الأمر عليه إبان المحرقة، نبلور تحالفات ضد النظام الطغياني الذي يهددنا نحن ويهدد دولا كثيرة في منطقتنا ويهدد ممرات الملاحة الدولية وسلامة ​العالم​ بأسره".

ولفت نتانياهو الى "أنني أقول لأولئك الذين يريدون أن يقتلونا: عدنا إلى مسرح التاريخ وإلى مقدمته. انتصرنا على أعدائنا سابقا سننتصر عليكم أيضا".