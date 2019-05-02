مصدر بخارجية الكويت للقبس: التهجم على مبنى القنصلية بالبصرة لن يمر مرور الكرام

كشف مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية الكويتية، لصحيفة "القبس" الكويتية، أن ما حصل من تجمّع وتهجّم على مبنى القنصلية الكويتية في ​البصرة​ "مرفوض وغير مقبول، وأبلغنا الخارجية العراقية أن هذا الأمر لن يمر مرور الكرام، ونسعى جاهدين بالتنسيق مع القنصل الكويتي في البصرة الى إعداد تقرير عن الحادثة، وحصر أي أضرار في القنصلية".

وأوضح المصدر أن "التجمّع الذي حصل ـــ للأسف ـــ كان بسبب كلمة لشيخ العوازم فلاح بن جامع أثناء تجمّع العوازم، وقام بذكر مدينة البصرة بكلمات أثارت حفيظة العراقيين".

وأوضح المصدر أن "شيخ قبيلة العوازم فلاح بن جامع سبق أن اعتذر، لاحتواء الأزمة"، مشيراً إلى أن "​الخارجية الكويتية​ أبلغت نظيرتها العراقية بكل الأحداث، وأننا على اتصال مستمر لاحتواء الأزمة".