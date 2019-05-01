خيمت حادث انقلاب شاحنة نقل للعاملات،أمس الثلاثاء، على الاحتفالات بفاتح ماي في مدينة أكادير، اليوم الأربعاء.
وفي ذات السياق، طالب محمد أمكراز، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية أثناء كلمته، صباح اليوم الأربعاء، خلال احتفالات فاتح ماي التي نظمها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بتوفير الشروط الملائمة لنقل العمال والعاملات، متحرما على ضحابا الفاجعة.
واستفاقت مدينة أكادير، صباح أمس الثلاثاء، على خبر انقلاب حافلة خاصة بنقل العاملات والعمال وذلك بمنحدر خطير بمدخل تدارت أنزا، شمال أكادير، بعد فقدان السائق السيطرة على الحافلة.
وخلفت فاجعة انقلاب الحافلة مقتل عاملتين، وإصابة العشرات بجروح قال الأطباء أن عشرة منها خطيرة.
وانتقلت فور علمها بالخبر السلطات المحلية وسيارات الاسعاف التابعة للوقاية المدنية إلى مكان الحادث، وبدأت عمليات نقل الضحايا نحو المستشفى الجهوي الحسن الثاني.
كانت هذه تفاصيل خبر فاجعة مقتل العاملات تخيم على “احتفالات” فاتح ماي بأكادير.. أمكراز: نطالب بتوفير الشروط السليمة لنقل العمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.