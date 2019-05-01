فاجعة مقتل العاملات تخيم على “احتفالات” فاتح ماي بأكادير.. أمكراز: نطالب بتوفير الشروط السليمة لنقل العمال

خيمت حادث انقلاب شاحنة نقل للعاملات،أمس الثلاثاء، على الاحتفالات بفاتح ماي في مدينة أكادير، اليوم الأربعاء.

وفي ذات السياق، طالب محمد أمكراز، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية أثناء كلمته، صباح اليوم الأربعاء، خلال احتفالات فاتح ماي التي نظمها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بتوفير الشروط الملائمة لنقل العمال والعاملات، متحرما على ضحابا الفاجعة.

واستفاقت مدينة أكادير، صباح أمس الثلاثاء، على خبر انقلاب حافلة خاصة بنقل العاملات والعمال وذلك بمنحدر خطير بمدخل تدارت أنزا، شمال أكادير، بعد فقدان السائق السيطرة على الحافلة.

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وخلفت فاجعة انقلاب الحافلة مقتل عاملتين، وإصابة العشرات بجروح قال الأطباء أن عشرة منها خطيرة.

وانتقلت فور علمها بالخبر السلطات المحلية وسيارات الاسعاف التابعة للوقاية المدنية إلى مكان الحادث، وبدأت عمليات نقل الضحايا نحو المستشفى الجهوي الحسن الثاني.