غدا أولى جلسات محاكمة “شمهروش”..أنظار الإعلام الدولي تتجه نحو سلا وذوو الحقوق ينتصبون طرفا مدنيا

وسط متابعة دولية كبيرة، ينتظر أن تشهد محكمة الإرهاب بسلا، صباح غد الخميس، أولى جلسات محاكمة المتابعين في جريمة مقتل السائحتين الأوروبيتين في منطقة “شمهروش” بإمليل نواحي مراكش.

أولى جلسات المتابعين في الجريمة الإرهابية التي هزت المغرب والعالم قبل أشهر، يرتقب أن تعرف تغطية إعلامية كبيرة، حيث توافد عدد من ممثلي وسائل الإعلام الدولية على المغرب خصيصا لتغطية الحدث، خصوصا من دول منشأ السائحتين ضحيتي الحادث الإرهابي، بالإضافة على وسائل الإعلام الإسبانية التي تتابع الموضوع عن قرب بحكم وجود متهم إسباني-سويسري في القضية.

وفي ذات السياق، ينتظر أن يحضر ذوو الحقوق في جلسة غد بمحكمة سلا وينتصبوا طرفا مدنيا عن الضحية الدنماركية لويزا فيتسراغر، يمثلهم المحامي الحسين الراجي، فيما لم تظهر أي مطالب باسم الضحية النرويجية مارين أولين.

وعن مجريات جلسة الغد، يعتزم دفاع كيفن زولير جيرفوس المتهم السويسري في القضية، تقديم طلب تأجيل الجلسة، حيث سبق لمحاميه سعد السهلي أن قال في تصريح لـ”اليوم 24″ أنه يعتزم تقديم طلب تأجيل الجلسة، مضيفا أن سبب التأجيل راجع إلى كونه لا يزال يحتاج إلى وقت للتخابر مع موكله، وتذكيره بالوقائع، ومناقشة تفاصيل ملف القضية، الذي يتكون من 640 صفحة، وهو ما يتطلب، حسب قوله الكثير من التنسيق.

واهتز المغرب، والعالم على وقع جريمة ذبح السائحتين الأوروبيتين بطريقة بشعة، منتصف شهر دجنبر الماضي، وهي الجريمة، التي سرعان ما اتخذت طابعا إرهابيا، وتم اعتقال عدد من المشتبه فيهم على خلفية القضية.