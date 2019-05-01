برشلونة يدك شباك رفاق صلاح بثلاثية ويضع قدمه الأولى بنهائي”تشامبيونز ليغ”

أسقط فريق برشلونة ضيفه ليفربول الإنجليزي بثلاثية نظيفة، مساء اليوم الأربعاء، برسم ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي أقيم في معقل البلوغرانا “كامب نو”.

ثلاثية برشلونة سجلها كل من لويس سواريز (د26)، وليونيل ميسي (د75)، و(د82).

وبهذا الانتصار يضع البلوجرانا قدما في المباراة النهائية للبطولة، قبل مواجهة الإياب الثلاثاء المقبل في معقل ليفربول “أنفيلد”.

في المقابل، كان فريق أياكس أمستردام، قد نجح في تجاوز مضيفه توتنهام، مساء أمس الثلاثاء، في مباراة الذهاب عن الدور ذاته، في حين تأجيل الحسم بنسبة 60 في المائة إلى الأسبوع المقبل، عندما يستضيف رفاق حكيم زياش ممثل إنجلترا الثاني بملعب يوهان كرويف.