الجماهير الودادية تزور بعثة الفريق في بريتوريا قبل قمة صانداونز

قام أنصار فريق الوداد الرياضي، مساء اليوم الأربعاء، بزيارة لبعثة المجموعة التي وصلت إلى بريتوريا، تأهباً لمباراة إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا، أمام ماميلودي صانداونز.

أفراد من الجالية وعشاق “الأحمر والأبيض” الذين بدؤوا يتوافدون على جنوب إفريقيا، زاروا البعثة حيث كان في استقبالهم أعضاء من المكتب المسير والإداريين، وتعذر عليهم لقاء اللاعبين الذين كانوا في حصة تدريبية خفيقة لإزالة العياء.

وكان فوزي البنزرتي، مدرب الوداد الرياضي، قد كشف قائمته النهائية الخاصة بإياب نصف نهائي مسابقة دوري الأبطال الإفريقية، والتي ستضع ممثل المغرب في مواجهة ” حاسمة ” أمام ماميلودي صانداونز من جنوب إفريقيا، السبت المقبل ببريتوريا، وجاءت كالاتي:

رضا التكناوتي/ بدر الدين بعاشور/ صلاح الدين السعيدي/ الشيخ كومارا / أشرف داري، أيوب العملود/ محمد واتارا/ بدر كادارين،/ عبد اللطيف نصير/ وليد الكرتي/ ميشيل باباتوندي/ أنس الأصبحي/ زهير المترجي/ حمزة الواسطي/ يحي جبران/ بديع أوك/ أوكيشوشو/ أيمن الحسوني/ أمين تيغزوي/ إسماعيل الحداد.