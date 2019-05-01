بوغبا مستعد للتنازل من أجل ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا، مستعد للتضحية من أجل انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني في الموسم القادم.

وبحسب ما نقلته شبكة "ESPN"، فإن بول بوغبا لا يشك في رغبة ريال مدريد ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان، في الحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت إلى أن بوغبا يدرك أن العقبة الرئيسية أمام ريال مدريد لإتمام الصفقة، هي راتبه المرتفع، والذي يبلغ 17 مليون يورو سنويًا.

وأوضحت الشبكة أن بول بوغبا مستعد لتخفيض راتبه من أجل ارتداء قميص الميرنغي، لا سيما أنه لا يوجد أي لاعب في ريال مدريد يتقاضى 17 مليون يورو في العام.

وسبق أن أكدت تقارير أن مانشستر يونايتد استسلم في صفقة بول بوغبا، وبات مستعدًا للتخلي عن اللاعب في حالة الحصول على 120 مليون جنيه إسترليني.