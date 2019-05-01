انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر: عقوبات واشنطن على طهران لن تحقق آثاراً إيجابية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 1 مايو 2019 11:48 مساءً - قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران "لن تحقق آثاراً إيجابية".

وأضاف آل ثاني، في تصريحات نقلتها قناة "الجزيرة"، اليوم الأربعاء، أن قطر تعتقد أنه "لا يجب تمديد العقوبات الأمريكية ضد إيران".

واعتبر أن "قرار واشنطن عدم تمديد الإعفاء من العقوبات المتعلقة بصادرات النفط الإيرانية سيلحق الضرر بالدول التي تعتمد على تلك الإمدادات".

وتابع: "بالنسبة لنا في قطر لا نرى أن العقوبات الأحادية الجانب تسفر عن نتائج إيجابية لحل الأزمات، وإنما نرى أن الحل يجب أن يكون بالحوار".

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وهددت الولايات المتحدة مشتري النفط الإيراني بعقوبات إذا لم يوقفوا مشترياتهم بحلول أول مايو، في خطوة تهدف إلى خنق إيرادات طهران من النفط.

وقالت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنها لن تجدد الإعفاءات التي منحتها العام الماضي لعدد من مشتري النفط الإيراني.

وفي نوفمبر 2018، أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على صادرات النفط الإيراني، بعد أن أعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

والاتفاق أُبرم في 2015، بين إيران والقوى العالمية الكبرى لكبح برنامج طهران النووي، وجرى منح إعفاءات مدتها ستة أشهر لثمانية اقتصادات.