الجيش الجزائري : سنتجنب الوقوع في فخ العنف

الجزائر ـ وكالات: نقلت قناة النهار التلفزيونية عن رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح قوله امس إن “الجيش سيعمل على تجنيب الجزائر مغبة الوقوع في فخ العنف”، مع استمرار الاحتجاجات الحاشدة التي دفعت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في الثاني من أبريل. ولم يهدأ المحتجون بعد استقالة بوتفليقة ويطالبون الآن بالإطاحة بالنخبة الحاكمة التي تهيمن على الجزائر منذ عقود، وبمزيد من الديمقراطية وحملة على الفساد والمحاباة. ونقلت قناة النهار عن صالح “لمسنا توافقا وطنيا للترتيبات المتخذة من خلال شعارات المسيرات”. ولم يخض في التفاصيل لكن بعض المحتجين رحبوا بمساعيه لمحاكمة أعضاء في النخبة الحاكمة كانوا مقربين لبوتفليقة. ونقلت قناة النهار عن صالح قوله أمس الاول إنه سيتم الكشف عن ملفات “ثقيلة” ضمن حملة على الفساد. وأظهرت لقطات تلفزيونية مئات الأشخاص يحتجون في العاصمة الجزائر امس الأربعاء للمطالبة بمزيد من الإصلاحات.

وكان رئيس الدولة في الجزائر عبد القادر بن صالح دعا امس الاول إلى ” خلق أجواء التفاهم وإشراك كل القوى الحية للأمة بحثا عن الحلول التوافقية بما يستجيب لإرادة الشعب وتلبية لمطالبه المشروعة في حياة كريمة، وتطلعاته الحاسمة في إحداث تغيير جذري على نظام الحكم ممارسات ورجالا”. ووصف بن صالح، الحراك الشعبي الذي يطالب برحيله هو وكل رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة بـ” الهبة الشعبية المباركة” و”انتفاضة شدت إليها أنظار العالم”.