العالم يحتفل بيوم العمال وسط مطالبات بـ(العدالة)

عواصم ـ الخليج 365 ـ وكالات:

شارك أمس مئات الملايين من العمال حول العالم في تظاهرات أو مسيرات بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يوافق الاول من مايو من كل عام، حيث تفاوتت مطالبات العمال حول العالم، إلا أن جميعها اتركزت على العدالة في الاجور، كما شهد عدد من المناطق اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، فيما طالبت العديد من المسيرات في بقاع المعمورة بتحقيق حد أدنى للاجور عادل يتساوى مع الاعباء المعيشية للعمال.

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