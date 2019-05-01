غزة ـ (د ب أ): اعتصم عشرات العمال الفلسطينيين في غزة أمس الأربعاء للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ نحو 12 عاما. وقال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في غزة ، في بيان وزعه خلال الاعتصام الذي جرى بمناسبة عيد العمال، إن الحصار الإسرائيلي أوصل قطاع غزة إلى “مستويات معيشية كارثية حتى أصبحت كأكبر سجن في العالم”. ورفع المعتصمون لافتات كتب عليها (عمال بلا عمل) وأخرى تطالب برفع الحصار وتوفير فرص عمل لهم وعدم تجاهل مطالبهم. وحذر نقيب العمال سامي العمصي من تفاقم معاناة العمال في غزة من قلة الدخل والأجور، وارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من 52 بالمئة . وطالب العمصي بتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور في قطاع غزة وألا يصبح الحصار الإسرائيلي شماعة لانتهاك حقوق العمال. كما دعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الانسان وجامعة الدول العربية إلى العمل الجاد على رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غزة .. مطالبات برفع الحصار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.