السعودية وفرنسا تختتمان «أسد الجنوب 3»

الرياض ـ د ب أ :

اختتم بالمنطقة الشرقية بالسعودية امس الاول تدريب “أسد الجنوب 3 “ الذي شاركت فيه القوات البرية للمملكة مع الجانب الفرنسي لزيادة الخبرات. ونقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) عن قائد المنطقة الشرقية اللواء الركن عبدالله بن سعيد القحطاني قوله “إن العلاقات السعودية الفرنسية تتمتع بعمق تاريخي طويل وبُنيت على الثقة المتبادلة بين البلدين الصديقين”. وذكر مدير التمرين اللواء الركن محمد بن علي الأسمري أن هذا التمرين نفذ على أربعة مراحل: الأولى إعداد وتفعيل شبكة القيادة والسيطرة وتجهيز الخلايا، والثانية تنفيذ خطوات صنع القرار العسكري بين الجانبين، والثالثة إعداد وتشغيل مراكز المشبهات وشبكة الاتصال وتنفيذ تمرين تجريبي للأحداث العملياتية، والرابعة تنفيذ تمرين المشبهات للجانبين وقد شمل ذلك (العمليات العسكرية والعمليات العسكرية المدنية). ومن جانبه قال اللواء الفرنسي غيوم دوبريل قائد مكتب العمليات والتدريب في القوات البرية الفرنسية إن هذا التمرين مهم بالنسبة لبلادنا ويصب في مصلحة التعاون في جميع المجالات وخاصة المجالات العسكرية بين الجانبين، مشيرا إلى أن هذا التعاون يهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية وتبادل المعلومات بين الجانبين”.

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