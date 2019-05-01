عاهل الأردن يعين مديرا جديدا للمخابرات

عين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، الأربعاء، اللواء أحمد حسني مديرا للمخابرات، خلفا للواء عدنان الجندي.



وجاء في بيان للديوان الملكي: "صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين اللواء أحمد حسني مديرا عاما لدائرة المخابرات العامة اعتبارا من اليوم الأربعاء".



وقال العاهل الأردني، في رسالة إلى مدير المخابرات الجديد،: "وقع اختيارنا عليك لتتولى إدارة دائرة المخابرات العامة في هذه المرحلة الدقيقة التي تواجه فيها منطقتنا بأسرها تحديات جمة وغير مسبوقة، ويواجه فيها بلدنا الحبيب تحديات فرضتها عليه المتغيرات الإقليمية والمناخ العالمي العام الفريد والمتوتر".



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وأضاف: "بيد أن الأردن، وكدأبه دوما، وبهمة شعبنا الأبي وإحساسه العالي بالمسؤولية الوطنية الحقة، وبكفاءة وقدرة مؤسساتنا، وفي المقدمة منها قواتنا المسلحة الباسلة - الجيش العربي، ودائرة المخابرات العامة، والأجهزة الأمنية الأخرى، تمكن من تجاوز الكثير من العقبات والصعاب، وسنتجاوز بإذن الله، بتماسكنا وتكاتفنا وتعاضدنا جميعا، ووعي شعبنا كل التحديات والمصاعب".

واللواء أحمد حسني شغل سابقا منصب مساعد مدير المخابرات لشؤون المناطق، وقبلها كان مديرا لمخابرات العاصمة عمّان برتبة عميد قبل ترقيته لرتبة لواء.

وعمل أيضا مديرا لمديرية الشؤون الخارجية في دائرة المخابرات، قبل أن يعين مديرا لمخابرات العاصمة.