التحالف ينفذ عملية نوعية ضد مواقع عسكرية حوثية بصنعاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مقاتلات التحالف العربي - أرشيفية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء الأربعاء، تنفيذ عملية نوعية استهدفت مواقع عسكرية مشروعة بقاعدة الديلمي الجوية في صنعاء.

وشنت مقاتلات التحالف، سلسلة غارات عنيفة استهدفت مواقع عسكرية حوثية شمال العاصمة صنعاء وسمع دوي انفجارات.

وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية" إن مقاتلات التحالف قصفت بأكثر من 10 غارات مواقع ومخازن أسلحة لمليشيا الحوثي في قاعدة الديلمي، شمال صنعاء.

Advertisements كما استهدفت المقاتلات مستودعات لتصنيع الطائرات بدون طيار في محيط مطار صنعاء الدولي، وسمع دوي انفجارات متتالية، وفقا بيان التحالف.

وخلال الأسابيع الماضية، شن التحالف العربي أكثر من عملية نوعية استهدفت قدرات مليشيا الحوثي في الطائرات المسيرة بدون طيار التي تستخدمها لشن هجمات إرهابية.

وأسفرت الغارات عن تدمير شبكة الطائرات الحوثية في معسكر دار الرئاسة ومنطقة الجراف، شمال صنعاء.

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