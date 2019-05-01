انت الان تتابع محكمة في لندن تقضي بسجن مؤسس ويكيليكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عاقبت محكمة في لندن، الأسترالى جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس للتسريبات، بالسجن لمدة 50 أسبوعًا، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية. ولجأ أسانج إلى سفارة الإكوادور منذ 7 أعوام لتجنب الترحيل إلى السويد بشأن قضية اعتداء جنسي تم إسقاطها. وقالت شرطة العاصمة البريطانية إنه اعتقل لعدم تسليم نفسه للمحكمة. وأكدت الشرطة البريطانية اعتقال جوليان أسانج مؤسس موقع (ويكيليكس) لنشر البيانات المسربة، من داخل سفارة الإكوادور فى لندن نيابة عن الولايات المتحدة بعد طلب الأخيرة بتسليمه.

وقال أسانج مرارًا، إنه يخشى تسليمه للولايات المتحدة بسبب نشره الآلاف من وثائق السلطات الأمريكية السرية التى تم تسريبها والتى كشفت عن الفظائع الأمريكية فى العراق وأفغانستان. وكان الرئيس الإكوادورى لينين مورينو قد أعلن فى وقت سابق، بعد اعتقال مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج فى لندن، أن بريطانيا ضمنت