انت الان تتابع إمبراطور جديد لليابان.. 5 معلومات عن «عرش الأقحوان» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بعد 30 عاما من جلوسه على "عرش الأقحوان" تنحى الإمبراطور الياباني أكيهيتو عن عرشه، لابنه الإمبراطور ناروهيتو، الذي تولى مهام منصبه، رسميا، اليوم الأربعاء

في السابع من يناير عام 1989، جلس الإمبراطور الياباني أكيهيتو على "عرش الأقحوان" حاكما لليابان، وأمس الثلاثاء، طوى أكيهيتو الصفحة الأخيرة لحكمه، بعد أن تنازل عن العرش لابنه الأمير ناروهيتو، البالغ من العمر 59 عاما، الذي تولى منصبه، رسميا، اليوم الأربعاء، ليكون الإمبراطور رقم 126 في تاريخ اليابان، على أن تكون زوجته، الأميرة ماساكو، إمبراطورة قادمة للبلاد، وعلى الرغم من أن العائلة المالكة الجديدة أكثر حداثة من سابقاتها، فإن الإمبراطور ناروهيتو يخطو إلى نظام إمبراطوري قائم منذ آلاف السنين وغارق في التاريخ، وهنا خمسة أشياء تحتاج إلى معرفتها.

وظيفة لطول العمر تقول مجلة "تايم" الأمريكية، إن الإمبراطور أكيهيتو، هو أول إمبراطور ياباني يتنحى عن منصبه منذ أكثر من 200 عام، حيث فرض قانونٌ صدر عام 1889 على الأباطرة أن يستمروا في منصبهم حتى وفاتهم لتجنب الصراعات على السلطة بين الأباطرة الحاليين والمتقاعدين، لكن الإمبراطور المسن، الذي خضع لجراحة بالقلب،

وظيفة لطول العمر تقول مجلة "تايم" الأمريكية، إن الإمبراطور أكيهيتو، هو أول إمبراطور ياباني يتنحى عن منصبه منذ أكثر من 200 عام، حيث فرض قانونٌ صدر عام 1889 على الأباطرة أن يستمروا في منصبهم حتى وفاتهم لتجنب الصراعات على السلطة بين الأباطرة الحاليين والمتقاعدين، لكن الإمبراطور المسن، الذي خضع لجراحة بالقلب، ويعاني من سرطان البروستاتا، حصل على استثناء. حيث لمح أكيهيتو في عام 2016 إلى أنه قد حان الوقت للتقاعد، وقال في خطاب تليفزيوني نادر "إنني قلق من أنه قد يكون من الصعب عليّ القيام بواجباتي كرمز للدولة". بعد عدة أشهر من المناقشات ومشاورات الخبراء، أصدر البرلمان الياباني تشريعا خاصا في يونيو 2017، للسماح له بالتنحي، على أن تنطبق القواعد الجديدة فقط على أكيهيتو، وليس على الأباطرة المستقبليين. وكان آخر إمبراطور يتنازل عن العرش هو الإمبراطور كوكاكو في عام 1817، الذي سلم العرش لابنه أيضا. أقدم ملكية في العالم أقدم ملكية في العالم على الرغم من أن التقويم الميلادي، يستخدم على نطاق واسع في اليابان، فإن البلاد تحتفظ بنظام التقويم الخاص بها، ويبدأ في عام 660 قبل الميلاد، وهو العام الذي يُعتقد أن الإمبراطور جيمو، أول إمبراطور لليابان، أسس فيه اليابان. عندما يتولى ولي العهد ناروهيتو العرش يوم الأربعاء، سيصبح الإمبراطور 126 لليابان، وسيبدأ عصر "الريوا" والذي يعني باليابانية "الانسجام الجميل"، وشهدت البلاد أكثر من 250 عصرا. أمريكا حددت مهام الإمبراطور أمريكا حددت مهام الإمبراطور بعد الحرب العالمية الثانية، احتلت الولايات المتحدة اليابان من عام 1945 إلى 1952، وقادت جهود الحلفاء لإعادة تأهيل اليابان، حيث تم سن إصلاحات كبرى، بما في ذلك إصلاح النظام السياسي. بعد 30 عاما.. إمبراطور اليابان يتنازل عن عرشه وأعطى الدستور الذي صاغته الولايات المتحدة، ودخل حيز التنفيذ في عام 1947، المزيد من السلطة إلى البرلمان في البلاد، وجرد الإمبراطور من كل سلطاته السياسية. فبموجب الدستور الجديد للبلاد، يتمثل دور الإمبراطور في أن يكون بمثابة "رمز الدولة ووحدة الشعب". وعلى الرغم من دعوة عدد من قادة دول الحلفاء لمحاكمة زعيم اليابان في زمن الحرب، الإمبراطور هيروهيتو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، فإن الجنرال دوجلاس ماك آرثر، الذي قاد جهود إعادة التأهيل، رأي أن الإصلاحات قد تكون أسهل في حالة بقاء الإمبراطور في السلطة. للرجال فقط للرجال فقط أشارت المجلة الأمريكية إلى أن النساء لسن مؤهلات لتولي العرش في اليابان، ويجب عليهن التخلى عن ألقابها الإمبراطورية إذا تزوجت من عامة الشعب. وناقشت اليابان إمكانية تغيير القواعد للسماح للإناث بتولي منصب إمبراطور البلاد، على مدى العقود القليلة الماضية بسبب المخاوف من أن الإمبراطورية قد تتلاشى. Advertisements إمبراطور اليابان يصلي للسلام بعد تنازله عن العرش حيث إن الإمبراطور ناروهيتو وزوجته لديهما طفلة واحدة فقط، حيث ولدت الأميرة إيكو في عام 2001، وهي غير مؤهلة لتولي العرش. وكشف عدد من استطلاعات الرأي أن الجمهور الياباني يدعم تعديل القانون للسماح بتولي النساء منصب الإمبراطور، ويعتقد أن الأمير ناروهيتو نفسه يدعم تغيير قوانين الخلافة. حيث قال موتسوجو أكاشي، صديق الإمبراطور أكيهيتو منذ طفولته، "لا أعتقد أنه يتمسك بالفكرة ضيقة الأفق القائلة بأن الذكور فقط يمكنهم الجلوس على عرش الأقحوان". إلا أن حالة الجدل انتهت، بعد أن أنجب شقيق الإمبراطور ناروهيتو، الأمير أكيشينو، ابنا ذكرا عام 2006، ليكون في خط العرش بعد ناروهيتو. ووفقًا لرويترز، فإن التشريع الذي يسمح لأكيهيتو بالتنحي قد ناقش أيضًا فكرة السماح لنساء العائلة المالكة بالاحتفاظ بألقابهن الإمبراطورية بعد الزواج، لكنه لم يناقش فكرة السماح للإناث بتولي العرش. الإمبراطور.. رجل أم إله؟ الإمبراطور.. رجل أم إله؟ وفقًا للأساطير اليابانية، يعتبر الإمبراطور وأسرته نسلا مباشرا لآلهة الشمس "أماتيراسو"، وهي إحدى الآلهة في ديانة "الشينتو" اليابانية. رسميا.. إمبراطور اليابان الجديد يعتلي «عرش الأقحوان» فخلال معظم تاريخ البلاد، كان الأباطرة مجرد واجهة للبلاد، بينما كان "الشوجون" وهم قادة الجيش، يسيطرون على البلاد بسلطاتهم العسكرية. إلا أن هذا تغير على يد الإمبراطور ميجي في القرن التاسع عشر عندما تم توحيد القوة تحت الحكم الإمبراطوري، حيث كانت اليابان تتطلع إلى تعزيز نفسها ضد تهديد القوة الغربية. وفي هذا الوقت، أصبح الإمبراطور زعيما لديانة "الشينتو" في البلاد، مما أعطاه أهمية دينية أكثر. وبسبب دور الإمبراطور المثير للجدل في الحرب العالمية الثانية، اتخذ الحلفاء خطوات لإزالة السلطة الدينية من الإمبراطور بعد الحرب. وصدر توجيه عام 1945 "لمنع تكرار انحراف نظرية الشينتو واستغلال المعتقدات الدينية في الدعاية العسكرية التي تهدف إلى خداع الشعب الياباني وقيادته إلى حروب عدوانية". وللتعاون مع جهود إعادة التأهيل، بعد الحرب العالمية الثانية، طلب الإمبراطور من الشعب الياباني رفض "التصور الخاطئ بأن الإمبراطور إله وأن الشعب الياباني متفوق على الأجناس الأخرى". وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أنه بعد أن أدلى الإمبراطور بهذه التصريحات، التفت إلى زوجته وسألها: "هل ترى أي فرق؟ هل أبدو أكثر إنسانية لك الآن؟". وفي عام 2000، أثار رئيس الوزراء يوشيرو موري جدلا عندما قارن الإمبراطور بالإله، قائلا "إن اليابان بلد من الآلهة، والإمبراطور مركزها".

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