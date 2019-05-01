الان تتابع بثلاثية نظيفة.. برشلونة يقسو على ليفربول ويقترب من نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
تغلب برشلونة على ضيفه ليفربول بثلاثية نظيفة، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، ليقترب من الوصول للنهائي.
فعلى أرضية ملعب “كامب نو” تقدم برشلونة عند الدقيقة 26 عبر الأورغوياني لويس سواريز، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف لأصحاب الأرض.
وفي الشوط الثاني، ورغم تفوق ليفربول بالأداء إلا أن الفريق الكتالوني عاد وسجل الهدف الثاني عبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عند الدقيقة 75، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثالث عند الدقيقة 81 لتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة لبرشلونة.
وبهذه النتيجة اقترب الفريق الكتالوني من المباراة النهائية، إذ يحتاج ليفربول للفوز بفارق أكثر من 3 أهداف للوصول إلى النهائي.
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