“المقاومة الإيرانية”: نظام طهران يستخدم ظريف في عمليات إرهابية

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال علي رضا جعفر ذادة، نائب مدير المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن، إن النظام الإيراني يستخدم وزير خارجيته محمد جواد ظريف في عمليات إرهابية.

وأضاف ذادة، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، لإزاحة الستار عن كتاب جديد بعنوان: “مبعوثو إيران للإرهاب: كيف تدير سفارات الملالي شبكة التجسس والقتل؟”، إن الحرية التي يتمتع بها ظريف في الحركة تجعل النظام يستخدمه في أعمال إرهابية أو توصيل رسائل.

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وأضاف أن الخارجية الإيرانية تستخدم أيضا مبعوثين دبلوماسيين من وزارة المخابرات والأمن الإيرانية للقيام بعمليات إرهابية كما حدث في دول أوروبية مختلفة مثل فرنسا وألمانيا وسويسرا وألبانيا.

وأوضح أن “علي خامنئي والوكالات المعنية يستخدمون دبلوماسيين في عمليات التنسيق، والتستر على هذه العمليات الإرهابية”.

وتفضح فصول الكتاب العلاقة بين وزارة الأمن الداخلي وقوات الحرس الثوري (IRGC)، ما يستدعي ضرورة اعتبار وزارة الشؤون الخارجية الإيرانية منظمة إرهابية أجنبية.