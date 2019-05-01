شكرا لقرائتكم خبر عن اعادة 84 طفلاً من العراق إلى طاجيكستان والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (دوشانبي)وصل 84 طفلاً إلى طاجيكستان قادمين من العراق حيث صدرت على أهاليهم أحكاماً بسبب انضمامهم لتنظيم داعش الإرهابي، حسبما صرحت به وزارة خارجية طاجيكستان اليوم (الأربعاء).
وقالت الوزارة على موقعها على الإنترنت، أن 84 طفلاً جميعهم من طاجيكستان أجبروا على الإنضمام إلى جماعات مسلحة بعد تجنيد أهاليهم.
واضافت بأنه تمت إعادة الأطفال في رحلة خاصة من بغداد إلى العاصمة دوشانبي.
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