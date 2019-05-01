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اعادة 84 طفلاً من العراق إلى طاجيكستان

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (دوشانبي)

وصل 84 طفلاً إلى طاجيكستان قادمين من العراق حيث صدرت على أهاليهم أحكاماً بسبب انضمامهم لتنظيم داعش الإرهابي، حسبما صرحت به وزارة خارجية طاجيكستان اليوم (الأربعاء).

وقالت الوزارة على موقعها على الإنترنت، أن 84 طفلاً جميعهم من طاجيكستان أجبروا على الإنضمام إلى جماعات مسلحة بعد تجنيد أهاليهم.

واضافت بأنه تمت إعادة الأطفال في رحلة خاصة من بغداد إلى العاصمة دوشانبي.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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