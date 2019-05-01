سلال الخير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأت السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الهدايا والسلال الغذائية الخاصة بشهر رمضان المبارك في عدد كبير من دول العالم، بداية من اليمن وصولا إلى المالديف مرورا بسوريا ولبنان والسودان.

وزع المركز أمس 2,000 كرتون تمر للنازحين من محافظة الحديدة إلى محافظة مأرب، يستفيد منها 12,000 فرد، ضمن جهود المملكة لسد الاحتياج الغذائي للمتضررين من أبناء الشعب اليمني.

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وسلم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة 50 طنا من التمور، هدية المملكة لجمهورية المالديف، بحضور وزير الشؤون الإسلامية في المالديف الدكتور أحمد زاهر، والقائم بالأعمال السعودي في ماليه مترك العجالين، وممثلي وزارة المالية.

وعبر الوزير أحد زاهر عن خالص شكره وتقديره للمملكة ممثلة بالمركز على حرصهما لإيصال المساعدات قبل حلول شهر رمضان المبارك، مبينا أنه سيجري تقديم المساعدات لأكبر عدد من المستفيدين، والهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتصل للأسر الأكثر احتياجا.

ووزعت السلال الغذائية الرمضانية أمس على 1,750 عائلة لبنانية واللاجئين الفلسطينيين والسوريين في بلدة المنية شمال لبنان، وفي مخيم عين الحلوة في الجنوب اللبناني بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.