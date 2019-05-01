إقالة وزير الدفاع البريطاني

اسماء السيد - أعلن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إقالة وزير الدفاع جافين وليامسون على خلفية تسريب معلومات عن شركة Huawei الصينية للاتصالات.
وقال مكتب ماي في بيان "جاء قرار رئيسة الوزراء بسبب سلوكه فيما يتعلق بتحقيق في ظروف الكشف غير المصرح به عن معلومات من اجتماع لمجلس الأمن القومي".
وجاء التحقيق في أعقاب تقارير تفيد بأن الوزراء أثاروا مخاوف بشأن خطة للسماح لشركة "هواوي" الصينية بوصول محدود للمساعدة في بناء شبكة الجيل الخامس الجديدة في المملكة المتحدة.
وشغل غافين ويليامسون منصب وزير الدفاع منذ العام 2017.
وأفادت صحيفة "غارديان" البريطانية بأن ماي عينت وزيرة التنمية الدولية بيني موردون وزيرة للدفاع.
وقالت الصحيفة البريطانية إن بيني موردون، ستستمر أيضا وزيرة لشؤون المرأة والمساواة، مشيرة إلى أنها وباعتبارها نائبة في بورتسموث نورث، فإن لديها روابط جيدة مع البحرية التي تعمل معها كاحتياطي.
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