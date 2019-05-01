عريس في ليلة الزفاف.. والفيديو يضبط "جريمته التي لا تغتفر"

دبي - بواسطة محمد فارس انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي يرهن ابنته في مطعم مقابل وجبة يرهن ابنته في مطعم مقابل وجبة سكاي نيوز عربية

أرقام وحقائق مثيرة عن "صراع العروش"! أرقام وحقائق مثيرة عن "صراع العروش"! سكاي نيوز عربية

الشرطة البريطانية تتفنن باعتقال سارق سيارة الشرطة البريطانية تتفنن باعتقال سارق سيارة سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO يلعب "فورتنايت" في ليلة زفافه سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي لا شك أن كثيرا ممن يعتزمون الزواج ينتظرون ذلك اليوم أو تلك الليلة ويعدون الساعات من أجل أن تنقضي ويذهب الضيوف والعروسان كل في طريقه.

غير أن صاحبنا في شريط الفيديو هذا، يعتقد أن الزواج أو الليلة الكبيرة آخر همه ومشاكله، ويبدو أنه يفتقر إلى الرومانسية أو حتى لا يعرف معناها في ليلة العرس، بحسب ما ذكر موقع ميل أونلاين البريطاني.

مساعدة "لا تقدر بثمن" لعريس في حفل زفافه



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فقد قرر العريس، أن من الأفضل له أن يلعب لعبة القتال على هاتفه الذكي بدلا من متابعة ما يحدث أو على الأقل التواصل مع العروس الجالسة بجانبه.

وبدا العريس منهمكا للغاية باللعبة، وربما كان يخسر حيث أنه كان يضغط على مفاتيح اللعبة الشبيهة بلعبة "فورتنايت"، بعصبية، فيما كانت عروسه تنظر إليه، ربما مستغربة من الموقف ومتسائلة عن المستقبل الذي ينتظرها.

ولم يكلف العريس نفسه حتى إلى النظر إلى أحد الضيوف الذي قدم لهما هدية الزواج، بسبب اللعبة.

وخلال مدة الفيديو، على الأقل، لم يظهر العريس أي اهتمام بما يجري حوله، بل إنه عندما قدم لهم أحد الضيوف هدية ملفوفة بورق بنفسجي مصقول، دفعها بيده بعيدا عنه، دون أن ينظر إى الضيف أو يبعد عينه عن هاتفه.

يشار إلى أن أحداث العرس الهندي الغريب وقعت في أبريل الماضي في مدينة سيليغوري بمقاطعة جالبايغوري في الهند.