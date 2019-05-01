بعد ظهور زعيم داعش...الخارجية الأمريكية: الحرب على التنظيم لم تنته ..ورئيس وزراء العراق: لم يتم القضاء عليه بشكل كامل

اعداد - محمد بشاري

بعد اختفاء دام 5 سنوات ظهر زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي، الاثنين الماضي ، للمرة الأولى في فيديو دعائي نشره التنظيم عبر قنواته على تطبيق "تليجرام".فظهور البغدادي وحديثه في الفيديو كشف عن فروع جديدة للتنظيم الإرهابي في أفريقيا وبعض دول العالم وعن اعتزام التنظيم السعي للتواجد في الجزائر والسودان وآسيا.

ويقول مرصد الفتاوى التكفيرية التابع لدار الإفتاء المصرية إن التنظيم أراد إرسال عدة رسائل من وراء كلمة البغدادي، أبرزها أن التنظيم موجود ولم يتم القضاء عليه، وأنه يسعى إلى استغلال ما تشهده الجزائر والسودان في نشر الفوضى والاضطرابات.

Advertisements

فيما قال منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية، ناثان سايلز، الثلاثاء الماضي ، إن الحرب على تنظيم داعش الإرهابي لم تنته، وإنما دخلت مرحلة جديدة، مؤكدا أن واشنطن ستلاحق التنظيم وفرعه في كل مكان.وفي ندوة بمعهد "بروكنز" في العاصمة الأميركية واشنطن، صرح سايلز :"داعش لا يزال يشكل تهديدا ولديه القدرة على شن هجمات علينا وعلى حلفائنا.

أما من جانبه، فقد اعتبر رئيس الحكومة العراقية عادل عبد لمهدي أنه لم يتم القضاء على تنظيم داعش بشكل كامل، رغم السيطرة على آخر مواقعه في سوريا.وجاء كلام المسؤول العراقي في مؤتمر صحافي عقده مع المستشارة الالمانية انجيلاميركل ف برلين. وقال "لقد تلقى تنظيم الدولة الاسلامية ضربات مؤلمة من دون أن يتم القضاء عليه بشكل كامل".

و في النهاية يتساءل الكثيرون هل سيكتب لتنظيم داعش الإرهابى نهاية فى عام 2019 ، أم سيبقى كالشباك العنكبوتية ، على اتصال ببعضها البعض ، وكلما قتلت شبكة نجد شبكة إرهابية أخرى متفرعة منها؟.