قرم: لقوانين البرامج أهمية خاصة كونها تخص مناطق معينة

أوضح الوزير السابق جورج قرم، في حديث تلفزيوني، أن لقوانين البرامج أهمية خاصة كونها تخص مناطق معينة، لافتاً إلى أن من الطبيعي أن يواكب نواب المناطق تنفيذ البرامج ويتأكدون من وجود الإعتمادات لها في الموازنة.
وأشار إلى أن الإعتمادات تتبدل بين عام وآخر بحسب ما يتوفر من أموال في الموازنة، معتبراً أن الغريب أن لا يتم تضمين أي مبلغ، لافتاً إلى أنه إذا كان هناك من مبلغ محجوز يجب أن يدون.
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