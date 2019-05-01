أكدت مصادر صحيفة "الجريدة" الكويتية أن "​الخلوات​ التي كان رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ يعقدها في ​بيت الوسط​ منذ اسابيع، كان هدفها تأمين أوسع إجماع حول بنود ​الموازنة​ بما يمرّرها بسلاسة في ​مجلس الوزراء​، ويقطع الطريق على سيناريوهات شبيهة بالتي تحصل اليوم، غير ان استعجال طرحها على الطاولة الوزارية، حال دون استكمال هذه اللقاءات".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الجريدة: الخلوات التي كان يعقدها الحريري تهدف للإجماع حول بنود الموازنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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