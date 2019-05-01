الجديد: الاعتصام مستمر في ساحة رياض الصلح والأجواء بين المعتصمين والقوى الامنية هادئة

أفادت قناة "الجديد" أن الاعتصام مستمر في ساحة رياض الصلح والأجواء بين المعتصمين والقوى الامنية هادئة.
تجدر الإشارة إلى أن "الحزب الشيوعي اللبناني" كان قد أفاد بأن هناك محاولات من القوى الأمنية بإزالة خيم الاعتصام في ساحة رياض الصلح، مشيراً إلى أن "الرفاق مستمرون في الاعتصام التحذيري المفتوح الذي بدء اليوم والمستمر إلى يوم السبت".
ودعا الحزب، عبر صفحته على مواقع التواصل الإجتماعي، "الرفاق والأصدقاء وكل المواطنين إلى الإنضمام للاعتصام دفاعاً عن الحقوق، ولمواجهة سياسات الهدر والفساد وتحميل الشعب المزيد من الضرائب".
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