طرابلسي: الدولة مدعوة لوقف النزيف والهدر في داخل وزاراتها ومؤسساتها

أكد النائب ​عدنان طرابلسي​ في تصريح له على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أنه "لقد أصبح واضحا ما يتعرض له ​العمال​ وذوو الدخل المحدود من مخاطر تهددهم في لقمة عيشهم وحياتهم"، مشيراً الى أن "‏الدولة مدعوة لوقف النزيف والهدر و​مكافحة الفساد​ في داخل وزاراتها ومؤسساتها، و​الشعب اللبناني​ لا يريد معالجات وهمية ومسكنات لا تعالج ​الأمراض​ الحقيقية".

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