افاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ بأن "المدعو "ه،ب" أقدم على قتل ابنه بواسطة الة حادة في ​العباسية​ جراء خلاف بينهما، وقد حضرت ​القوى الامنية​ وعملت على فتح تحقيق بالحادث فيما نقلت الجثة الى ​مستشفى​ جبل عامل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: أب قتل إبنه بآلة حادة في العباسية والقوى الأمنية فتحت تحقيقا بالحادث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.