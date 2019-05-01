أبو سليمان: المحاسبة واستعادة المال المنهوب ليستا بديلاً من التقشف

أكد وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ أن محاسبة كل الفاسدين وإستعادة المال المنهوب ليستا الحل البديل من التقشف في ​الموازنة​. وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، قال: "تقولون: عوض وضع موازنة متشددة، فلنحاسب من هدر ونهب المال العام. أنا معكم، من غير المقبول القول "عفى الله عما مضى". فليحاسب كل الفاسدين ولكن محاسبتهم واستعادة المال المنهوب ليستا الحل البديل من التقشف في الموازنة".

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