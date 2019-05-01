LBC: قيمة الدعم على فوائد القروض المدعومة منذ 15 عاما وصلت الى 4 مليارات دولار

علمت قناة "LBC" أنه "أثناء جلسة مناقشة ​الموازنة​ اليوم تبين ل​مجلس الوزراء​ أن قيمة الدعم الذي تقدمه الدولة على الفوائد للقروض المدعومة التي منحها ​مصرف لبنان​ و​وزارة المال​ منذ ما يقارب الـ ١٥ عاما قد وصلت إلى ٦ الاف مليار ليرة أي ما يعادل ال ٤ مليارات ​دولار​".

وأشارت القناة الى أنه "علم أن هناك اتجاها لدى ​الحكومة​ لطلب لائحة من مصرف لبنان تتعلق بالمستفيدين من هذه ​القروض​ على مدى تلك السنوات".

ولفتت الى أنه "علم أن مصرف لبنان كان يطالب دائما بإصدار هكذا مرسوم إلا أن الحكومات المتعاقبة كان تتقاعس عن ذلك وهو ما جعل ​المصرف المركزي​ يحمل الحكومات مسؤولية هذا التقاعس".