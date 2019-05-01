LBC: قيمة الدعم على فوائد القروض المدعومة منذ 15 عاما وصلت الى 4 مليارات دولار

علمت قناة "LBC" أنه "أثناء جلسة مناقشة الموازنة اليوم تبين لمجلس الوزراء أن قيمة الدعم الذي تقدمه الدولة على الفوائد للقروض المدعومة التي منحها مصرف لبنان ووزارة المال منذ ما يقارب الـ ١٥ عاما قد وصلت إلى ٦ الاف مليار ليرة أي ما يعادل ال ٤ مليارات دولار".
وأشارت القناة الى أنه "علم أن هناك اتجاها لدى الحكومة لطلب لائحة من مصرف لبنان تتعلق بالمستفيدين من هذه القروض على مدى تلك السنوات".
ولفتت الى أنه "علم أن مصرف لبنان كان يطالب دائما بإصدار هكذا مرسوم إلا أن الحكومات المتعاقبة كان تتقاعس عن ذلك وهو ما جعل المصرف المركزي يحمل الحكومات مسؤولية هذا التقاعس".
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