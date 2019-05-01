النائب نصار للمطران عودة: استمر إلى حيث لا يجرؤ الاخرون

أكد عضو كتلة "الجمهورية القوية" ​أنيس نصار​ "التعرض للمقامات الكبيرة في البلد"، مشيراً إلى أن "رأينا بالأمس كيف تعرضوا لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وقبل ذلك تعرضوا لشهيد لبنان الكبير وقالوا فقيد العائلة وقبلها الكثير، واليوم يتعرضون لمطراننا الياس عودة".

وبعد زيارته مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس في الأشرفية للتضامن مع ​المطران الياس عودة​، أشار إلى أننا "لم نأت اليوم لنرد على من تجنى عليه، لأن مهما قالوا يبقى المطران عودة هو هو، نحن أتينا لنستنكر، وأقول لسيادة المطران، لا تخف إستمر فأنت تسير والبقية ينبحون، لا تخاف فلا يصح إلا الصحيح، واستمر إلى حيث لا يجرؤ الاخرون".