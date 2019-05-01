أكد عضو كتلة "الجمهورية القوية" أنيس نصار "التعرض للمقامات الكبيرة في البلد"، مشيراً إلى أن "رأينا بالأمس كيف تعرضوا لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وقبل ذلك تعرضوا لشهيد لبنان الكبير وقالوا فقيد العائلة وقبلها الكثير، واليوم يتعرضون لمطراننا الياس عودة".
وبعد زيارته مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس في الأشرفية للتضامن مع المطران الياس عودة، أشار إلى أننا "لم نأت اليوم لنرد على من تجنى عليه، لأن مهما قالوا يبقى المطران عودة هو هو، نحن أتينا لنستنكر، وأقول لسيادة المطران، لا تخف إستمر فأنت تسير والبقية ينبحون، لا تخاف فلا يصح إلا الصحيح، واستمر إلى حيث لا يجرؤ الاخرون".
كانت هذه تفاصيل خبر النائب نصار للمطران عودة: استمر إلى حيث لا يجرؤ الاخرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.