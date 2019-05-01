النشرة: العثور على 12 قذيفة هاون قديمة العهد بين كفرشوا وحلتا

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأنه "عثرت دورية من ​مخابرات الجيش​ مكتب حاصبيا على 12 ​قذيفة هاون​ قديمة العهد في منطقة وعرة ما بين ​كفرشوبا​ وحلتا، وقد حضرت قوة من سلاح الهندسة وعملت على معاينتها وسحبها من المنطقة".

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