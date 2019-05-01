عماد واكيم: من غير المسموح التطاول على المطران عودة

شدد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ​عماد واكيم​ على "التضامن مع ​المطران الياس عودة​ ، الغير مسموح التطاول عليه، وفي هذه الحال كلنا كأبناء الطائفة الارثوذكسية والطوائف الأخرى كافة والمواطنين الذين يحترمون أنفسهم، يقفون معنا".

وبعد زيارته مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس في الأشرفية للتضامن مع المطران الياس عودة، استنكارا للتعرض له، لفت إلى أنه "مرت على لبنان احتلالات وتعديلات ومناكفات ومشادات سياسية، لكن للأسف لا نعرف ما الذي نسمعه اليوم، فعلى مدى الحياة السياسية لم نرى إسفافا مماثلا، ولم يصل درك التطاول على المقامات الروحية والسياسية إلى هذه الدرجة، فهل هذه مدرسة جديدة؟، فهي مرفوضة بالنسبة إلينا كأرثوذكس، وبالنسبة إلى كل المواطنين اللبنانيين".

وأشار إلى أن "المطران عودة، أعطى رأيه في موضوع يهم كل اللبنانيين، وهو موضوع الفساد وهو كمواطن يحق له أن يبدي رأيه وكسيدنا يحق له أكثر، فنحن في بلد ديمقراطي ولم تستطع الاحتلالات إسكاتنا، وإذا أعتقد البعض أنه يمكنه ممارسة الترهيب ويحرج سيدنا أو أي أحد آخر، ليكف عن الكلام في الموضوع فهو مخطئ، فمن يريد أن يعمل في ال​سياسة​ عليه أن يكون صدره رحبا، وأن يعرف أنه إذا كان في السلطة سيتعرض لانتقادات ويمكنه مناقشة كل الناس، لكن لا يمكنه قمعه، واذا لم يكن قادرا على ذلك، فليغادر العمل السياسي".