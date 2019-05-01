حاصباني: ما قيل عن مقام متروبوليت بيروت وتوابعها مرفوض ومستنكر

أكد نائب رئيس الحكومة ​غسان حاصباني​ أن ما قيل من بعض الأشخاص عن مقام متروبوليت بيروت وتوابعها مرفوض ومستنكر بأشد درجان الاستنكار.

وبعد زيارته مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس في الأشرفية للتضامن مع ​المطران الياس عودة​، استنكارا للتعرض له، أشار إلى أننا "قمنا بهذه الخطوة ليس فقط من أجل هذا الكلام، ولكن من أجل أي كلام في هذا السياق قد يطال مقاماتنا ومراجعنا الروحية، وتحديدا المتروبوليت الياس لقطع الطريق على أي تكرار لهذه الحادثة، بغض النظر عن قيمة أو مقام الشخص، مهما صغر أو كبر، الذي يقوم بهذا العمل أو يقول هذا الكلام، لأنه ليس مسموحا التطاول بهذه الطريقة على مقاماتنا، ولن نرضى بذلك بأي طريقة كانت".

ولفت إلى أننا "نتجمع اليوم لأن المتروبوليت الياس عودة، هو مرجعية روحية أساسية كبرى لنا في لبنان وبيروت، وهو راعي هذه الأبرشية وراعي جميع من هم فيها، ولا يفرق بين إبن وآخر، وهو لا يغطي أحدا اذا كان هناك أي أخطاء في مكان ما، وأي كلام في هذا السياق مرفوض كليا".

وأمل في "أن تتخذ الاجراءات المناسبة بحق كل من يقوم بهكذا عمل أو بهكذا أقوال، وأن لا يتكرر الأمر مرة ثانية، لأن الكيل طفح من مثل هكذا تصرفات وهكذا أشخاص"، مذكرا أن "الطائفة الارثوذكسية المستقيمة الرأي، موجودة بأبنائها والمقامات، وهذا النوع من التطاول لا يجب التهاون معه أو الاستهانة به".