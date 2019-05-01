بو صعب: ما كتب بحق عودة لا يمثل التيار الوطني الحر

أكد وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​ أن ما كتب من أحد الأشخاص المنتمين إلى "​التيار الوطني الحر​" بحق ​المطران الياس عودة​ "لا يمثل التيار ولا موقف التيار ولا يمثلنا كفريق"، مشيراً إلى أنه يقول هذا الكلام "باسم رئيس التيار الوطني الحر الوزير ​جبران باسيل​"، لافتاً إلى أن هناك موقفاً لرئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ يستنكر أي كلام من هذا النوع يوجه إلى سيادة المطران".

وبعد زيارته مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس في الأشرفية للتضامن مع المطران الياس عودة، أكد أن "موقع المطران عودة لا يمس، ومن غير المسموح أن يتم التعرض له بهذا الشكل، فاذا أرادوا الكلام عليه، يجب أن يتكلموا على إنجازاته وعن صدقه وكلامه الذي يعبر عن صرخة كل المواطنين".

وأوضح أننا "لم نر المطران عودة يتكلم في ال​سياسة​ مع فريق ضد آخر، وعندما يصرخ في وجه الفساد أو غير الفساد، يكون يصرخ في وجه الناس، ويعبر عن رأي المواطنين وعن رأينا، وتاليا أحببت أن أزور المطران عودة للتأكيد أن التيار الوطني الحر يستنكر أي كلام ضده، وان التيار يقف في الموقف نفسه، لكل من زار هذا الصرح اليوم ليستنكر".

وجدد التأكيد على "مكانة المطران عودة الذي يعرف الجميع إنجازاته ومواقفه"، وأن عددا كبيرا من مسؤولي التيار سيزورون المطران عودة، وهم يستنكرون هذا الأمر، وليس مسموحا التعرض لمقام سيادة المطران عودة، ولن نسكت عنه أيا يكن".