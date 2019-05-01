الشيوعي: محاولات لإزالة خيم الاعتصام المفتوح في ساحة رياض الصلح

أفاد "​الحزب الشيوعي اللبناني​" بأن هناك محاولات من القوى الأمنية بإزالة خيم الاعتصام في ​ساحة رياض الصلح​، مشيراً إلى أن "الرفاق مستمرون في الاعتصام التحذيري المفتوح الذي بدء اليوم والمستمر إلى يوم السبت".

ودعا الحزب، عبر صفحته على مواقع التواصل الإجتماعي، "الرفاق والأصدقاء وكل المواطنين إلى الإنضمام للاعتصام دفاعاً عن الحقوق، ولمواجهة سياسات الهدر والفساد وتحميل الشعب المزيد من الضرائب".