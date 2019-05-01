مسؤول فلسطيني: قرار نيتنياهو بضم أراض من الضفة الغربية يعد إعلان حرب

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة – (أ ش أ):
وصف نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح فايز أبوعيطة، ما يسمى بـ"صفقة القرن" بالمشروع الفاشل، مؤكدا أن الحل يكمن في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للاراضي الفلسطينية. وأن الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية متمسكون بحل الدولتين وبالثوابت الوطنية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وشدد أبوعيطة -خلال لقائه مع قرنوت ساورت رئيس مكتب الامم المتحدة في قطاع غزة وعدد من مستشاري المبعوث الخاص للامين العام- على أنه لا دولة في غزة ولا دولة بدون الضفة والقدس.
ورأي ابو عيطة في إعلان نتنياهو نيته ضم أراض من الضفة الغربية والقرصنة على أموال المقاصة بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني، وطالب الامم المتحدة بتوفير الدعم المالي والسياسي لدولة فلسطين في ظل ماتتعرض له من حصار سياسي واقتصادي.
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