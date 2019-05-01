السياحة: إقبال كبير على الجناح المصري في ملتقى سوق السفر العربي بدبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

شهد الجناح المصري في ملتقى سوق السفر العربي بدبي ATM، نجاحًا وإقبالاً كبيرًا من الزائرين ووكلاء السفر والسياحة ومنظمى الرحلات في الفترة التي عقد فيها من 28 أبريل حتى اليوم.

وأجرى المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، جولة داخل الجناح بحضور المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، إذ استعرض يوسف، التصميم الحديث والوسائل الترويجية الموجودة بالجناح المصري، كما تحدث عن الاستراتيجية التسويقية والترويجية للهيئة.

ومن جانبه أعرب المنصوري، عن اعجابه بالجناح المصري والأنشطة الموجودة بالجناح وما تبذله وزارة السياحة من جهود تهدف الى الترويج السياحى لمصر.

كما عقد رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، عددًا من اللقاءات مع كبار منظمي الرحلات وممثلي الصحف والقنوات التليفزيونية العالمية؛ خلال مشاركته ضمن الوفد الحكومي الرسمي المشارك في الملتقى.

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وأجرى يوسف، مقابلات تليفزيونية مع قناة "‏CCTV" بالتليفزيون الصيني، وقناة "‏CNBC Arabia"؛ والتي تحدث فيها عن تنوع المقاصد السياحية المصرية، وأهمية السياحة بالنسبة للاقتصاد المصري.

وأشار يوسف، إلى "افتتاح المتحف المصري الكبير 2020 كما أنه سيمثل إضافة كبيرة للسياحة المصرية".

وأكد يوسف، في لقاءات مع قناة "National Geographic" وقناة History؛ على سعي هيئة تنشيط السياحة لإقامة شراكات جديدة للتسويق والترويج للمقاصد والمنتجات السياحية المصرية.

وفي سياق متصل أجرى يوسف، عددًا من اللقاءات مع كبار منظمى الرحلات، كما التقى بأصحاب وممثلي الفنادق المصرية؛ لتبادل وجهات النظر في بعض الأفكار الترويجية والفرص التسويقية المختلفة.