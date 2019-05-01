نشرة الحوادث المسائية.. تفاصيل ضبط مُتسلق الهرم و"خيارة" تقتل طالبة بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

الداخلية تعلن تفاصيل ضبط مُتسلق الهرم: مدرب سباحة

أعلنت وزارة الداخلية، تفاصيل ضبط شاب صَعد قمة الهرم الأكبر "خوفو"، وتعديه على قوات التأمين حال منعه من التسلق.

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الداخلية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة العثور على ربة منزل مذبوحة بمدينة نصر

كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها، كما تمكنت قوات الأمن من ضبط مرتكب الواقعة بمدينة نصر.

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قيده زوج أمه بالسلاسل فحاول الاستغاثة بالنار.. تفاصيل مصرع شاب في القليوبية

لقي عاطل مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر إصابته بالاختناق عقب نشوب حريق في شقة يسكنها بالقناطر الخيرية.

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الخيارة فيها سم قاتل.. القصة الكاملة لوفاة طالبة الفيوم بعد تناول ثمرة خضار

لفظت طالبة بالمرحلة الإعدادية أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى أبشواي بالفيوم، نتيجة تناولها ثمرة خيار تحتوي على مادة سامة.

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أول ضحايا الصيف.. مصرع طفلين في حريق بسبب "التكييف"

لقي طفلان مصرعهما إثر نشوب حريق هائل داخل شقة بدائرة قسم شرطة بدر.

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الداخلية: ضبط 15 هاربًا من الإعدام

تمكن قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، في ضبط 11259 متهمًا في مجال ضبط العناصر الخطرة، والهاربين من السجون وذوي الأنشطة الإجرامية خلال شهر.

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ضبط 54 كيلو هيروين خلال شهر

واصلت إدارة مكافحة المخدرات، بوزارة الداخلية، حملاتها لملاحقة حائزي المواد المخدرة، حيث نجحت في ضبط 4283 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 4604 متهم خلال شهر.

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ضبط 280 قطعة ملابس محظور استيرادها ببورسعيد

نجحت الأجهزة الأمنية، في إحباط محاولة تهريب 280 قطعة ملابس محظور استيرادها، عبر ميناء غرب بورسعيد.

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لمدة 30 يومًا.. خدمات مرورية أعلى الدائري مع الأوتوستراد

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين خدماتها المرورية لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، ولتسيير حركة المرور بمناسبة أعمال تطوير تقاطع الطريق الدائري مع الأوتوستراد.

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تفاصيل جديدة في مقتل تاجر سيارات الوايلي

أمرت النيابة العامة، بحبس 4 متهمين في واقعة خطف تاجر سيارات تحت تهديد السلاح، وقتله، وإلقاء جثته على طريق مسطرد.

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